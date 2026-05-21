PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45 結果55.3 予想53.8前回54.5（製造業PMI・速報値) 結果49.9 予想51.1前回51.0（非製造業PMI・速報値) 結果51.7 予想51.6前回51.7（コンポジットPMI・速報値)