サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むセネガル代表のメンバーが21日に発表され、攻撃の中心のマネ（アルナスル）やDFクリバリ（アルヒラル）らが選出された。鎌田大地の同僚I・サール（クリスタルパレス）やジャクソン（バイエルン・ミュンヘン）らも入った。1次リーグI組でフランス、ノルウェー、イラクと対戦する。（共同）