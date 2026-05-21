子猫の里親探しは…▶▶この作品を最初から読む行き場を失った猫たちを迎え入れているうちに、気づけば11匹の保護猫の大家族となった樹さん夫婦。2人が運営するYouTubeチャンネル「にゃんかつ」は、登録者数10万人を超える人気チャンネルです。猫たちとの運命的な出会い、心温まる日常、そして命を預かる重みと覚悟――。愛しくてちょっぴり切ない、多くの視聴者の心を揺さぶったエピソードを待望のコミカライズでお届け
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
- 2. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 3. マツコがタレント初の超高級車か
- 4. 東京で気圧急降下 体調変化注意
- 5. 学童運転手 女児にわいせつか
- 6. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
- 7. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
- 8. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
- 9. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
- 10. 「謎の風邪」要因の1つを指摘
- 1. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
- 2. 東京で気圧急降下 体調変化注意
- 3. 学童運転手 女児にわいせつか
- 4. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
- 5. 栃木強殺 被害者の犬も殺害か
- 6. 「謎の風邪」福岡県で患者増加
- 7. 「謎の風邪」要因の1つを指摘
- 8. バイク教習中に壁激突で意識不明
- 9. 3月11日 263戸のポストに1万円か
- 10. 3月誕生のコビトカバが人気 タイ
- 1. 「発達障害メイド喫茶」特集延期
- 2. 栃木強盗 超有名女性に流れ玉か
- 3. 闇バイト「後悔していない」4割
- 4. 元フジアナ投資先 警視庁が逮捕
- 5. 栃木強殺 出産前後に夫は不倫か
- 6. 頭髪に使用NG 救急搬送の事例も
- 7. 美味い「塩TKG」偏食家も絶賛
- 8. 栃木強殺 被害者の犬も殺害の訳
- 9. 「嫌味な人」への最大の反撃
- 10. 日英同盟は「日本をロシアと戦わせるため」だった。大英帝国と超大国ロシアの壮大な覇権争い
- 1. ネズミに噛まれハンタ感染 台湾
- 2. モルディブ ダイビングで5人死亡
- 3. ウが露司令部を攻撃 100人死傷か
- 4. 韓国スタバが大炎上 店員の怒り
- 5. トランプ氏 くら寿司株購入の訳
- 6. 米国・イスラエル、意見対立か
- 7. 中国&露 日本の動きに警戒感
- 8. UFOから4種の宇宙人種を回収か
- 9. キム・スヒョンを沈めた未成年交際疑惑、警察は「虚偽」と判断 “大逆転”への道は開いたか
- 10. 韓国で女優宅に強盗侵入相次ぐ
- 1. 1000円の壁 外食界で明暗分かつ
- 2. 個人VTuber「リアルな収入事情」
- 3. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
- 4. 損失1兆5000億円…ホンダで暴走?
- 5. ホンダ 小型EV「N-ONE」発売へ
- 6. Fantia、モザイク基準を厳格化
- 7. 資産1億を達成 妻まさかの反応
- 8. 最高値更新 なぜS&P500強いのか
- 9. 20代で6000万マンション買えた訳
- 10. OpenAI 数学の未解決予想を反証
- 11. 万博EVバスの墓場いよいよ解体へ
- 12. 資産8000万円も...71歳父の覚悟
- 13. 出会って数秒でもう負けていた…トランプとの「10秒握手」で露呈した習近平「裸の王様」の現実
- 14. コミュ力が高い人「魔法の言葉」
- 15. 関西電力を除く9社、6月値上がり
- 16. 年収1000万円前後で節税の重要性
- 17. 西武池袋駅が刷新…前代未聞だ
- 18. キンプトン新宿東京×SABON「ミンティスパーク・ユズ」 のコラボレーションアフタヌーンティーが登場！ ミント、柚子、マンゴー、青りんごなどが彩る夏季限定スイーツ
- 19. 池袋駅西口 再開発計画の全貌は
- 20. 東京エレクトロンなど半導体大手
- 1. NTTドコモが基地局の建設を加速
- 2. サムスン 土壇場でスト回避へ
- 3. 180インチのタッチパネルを自宅に。画面に触れる「スマートインタラクティブプロジェクターY2」
- 4. ソニー、1型センサーカメラ搭載の5G対応プレミアムスマホ「Xperia PRO-I」を発表！日本でもSIMフリー版「XQ-BE42」が約20万円で12月15日発売
- 5. 「宇宙船に相応しい」とNASAが認めた、高性能マイク＆AI搭載の自動文字起こしガジェット「Scripter」
- 6. 3カ国の食文化をブッフェで体感！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「北米フードフェア」
- 7. 映画『バイオハザード』の完全新作の日本公開が10月9日に決定 - 新たにポスター2種が公開
- 8. NTTドコモ、プレミアムスマホ「Galaxy Note9 SC-01L」にAndroid 10へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 9. Vol.162 Z CAMが電子ビューファインダー発売。Wi-Fi機能標準で様々なカメラに対応[OnGoing Re:View]
- 10. 仕事中もリラックスタイムもこれ1台！3WAYで使える万能フットレスト
- 11. 卵より小さい。ガチで毎日持ち運べるアクションカム DJI Action 2 レビュー
- 12. 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」VR映像体験第2弾の予約を開始
- 13. Googleの代替サービスを提案してくれる「No More Google」
- 14. Googleの「Pixel 6」シリーズで昼の浅草を撮影 Proの望遠カメラや新機能“消しゴムマジック”が秀逸
- 15. Google、タブレットやフォルダスマホなど向けOS「Android 12L」を発表！開発者向けプレビュー版やAPIなどが公開。Pixel向けβ版も提供予定
- 16. Vol.15 キヤノン「RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE」世界最速レビュー。シネマティックVR撮影を実現するEOS VR SYSTEMが登場[染瀬直人のVRカメラ最前線]
- 17. 災害対応や未来を見据えた対策も KDDIのネットワーク強化への取り組み
- 18. FRONTIER、ゲーミングPC・高性能PCを特価販売する「ファンタスティックモール26」
- 19. [石川温の「スマホ業界 Watch」]スマホ業界に「値上げ」の波、ahamoと楽天モバイルの“どちらが先”に踏み切るか
- 20. シャープのスマホに海外展開も
- 1. 昌磨&真凜 密着SHOTで匂わせ投稿
- 2. 森保J 吉田麻也を緊急招集した訳
- 3. 大谷の古巣 球団名変更の可能性
- 4. 大谷 またも樹立した「史上初」
- 5. 大谷8号本塁打の裏で、問題発生
- 6. 鎌田不参加 吉田麻也を緊急招集
- 7. ドイツ代表 40歳のノイアー復帰
- 8. 「オオタニが帰ってきた」大興奮
- 9. 真美子さんいない…直近の行動は
- 10. 本田圭佑「三笘いないの大きい」
- 1. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 2. マツコがタレント初の超高級車か
- 3. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
- 4. 声優・熱海和輝 契約違反で解雇
- 5. HANAの「過激衣装」ファン苦言
- 6. 深沢邦之 店員に苦言も批判殺到
- 7. リーダー働いてない 二宮に賛否
- 8. フキハラは「職場で一番厄介」
- 9. 元フジアナ 数千万円溶けました
- 10. ダメよ〜ダメダメ 素顔に絶賛
- 1. 「右は小学生 左は成人」の代償
- 2. 命危機で…珍獣ハンター必死減量
- 3. 「さす九だよ」の指摘で恐怖に
- 4. 廃墟だらけ温泉街の末路ヤバすぎ
- 5. 1つあると助かる「3WAYバッグ」
- 6. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
- 7. ウンナナクール&umaoコラボ第2弾
- 8. 元セク女の人生再出発に番組密着
- 9. キハチ カフェのメロンフェア開催♡初夏限定スイーツが勢ぞろい
- 10. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ
- 11. 自然のままに育てる〈なかほら牧場〉のミルク&グラスフェッドバターを体験。
- 12. Can Doにちいかわの新グッズ登場
- 13. 海辺のきらめき 夏アクセ登場
- 14. キャンメイクのリキッドコンシーラー新登場♡薄膜美肌を叶える新作特集
- 15. ［11月中旬 雑誌付録］美顔器や毛穴ケアクリーナー、ミッフィーデザインのブランケットなど欲しかったモノばかり！
- 16. 33歳女性、元教え子に恋して悲劇
- 17. 限界子育てを生き抜く自炊論
- 18. 「彼だ！」と確信する瞬間。“運命の人”に見られるリアルなサイン
- 19. 《セルヴォーク》5周年記念『セルヴォーク フィフス アニバーサリー キット』全コスメをレビュー
- 20. “ハリポタ”スタジオツアー東京、トムとジェリーと初コラボ 夏限定メニューや杖づくり体験も