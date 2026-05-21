海外クリエイター向けマンガ投稿・公開プラットフォーム「MANGA Plus Creators by SHUEISHA」（以下「MPC」）に投稿されたフランス人作家・NÉOによる読切『Little Monster』が、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて5月21日午前0時より配信されることが発表された。 【写真】フランス人作家・NÉOの読切『Little Monster』 「MPC」への投稿作が「少年ジャンプ＋」に掲載されるのは、2023年1月29日配信