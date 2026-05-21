2026年5月16日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本アニメは衰退しているのか」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの注目を集めている。投稿者は、「最近『鬼滅の刃』を見たが、正直、作画は子どもの頃に見ていた日本アニメとはかなり違うと感じた。ストーリーも『進撃の巨人』と比べれば、5段階どころではない差がある。ただ敵を倒して成長していく展開に、友情や家族愛といった昔ながらの定番要素を乗せただけに見える。キ