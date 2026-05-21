【ワシントン共同】米商務省が21日発表した4月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月より2.8％減の146万5千戸だった。141万戸程度を見込んだ市場予想を上回ったものの、2カ月ぶりのマイナスとなった。主力の一戸建てが9.0％減の93万戸だった。集合住宅は堅調だった。全体の着工件数の前年同月比は4.6％増だった。地域別では、最大市場の南部が前月比11.0％減。北東部は16.1％、中西部は2.5％、西部は5.0％そ