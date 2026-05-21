「『もっと冷たく言っていいよ』と言ってくださって」俳優の西野七瀬が、映画『免許返納!?』の舞台あいさつに登壇。舘ひろし演じる主人公を厳しく支えるマネージャー役を演じるにあたり、舘本人から受けた“お願い”を明かした。西野七瀬○「30回ぐらいは目指したい」西野七瀬が最近ハマっていること西野は20日、都内で行われた映画『免許返納!?』(6月19日公開)の舞台あいさつに舘ひろし、黒川想矢、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童