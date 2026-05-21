“死を執筆する男”の物語を、どうドラマとして成立させるのか――。WOWOW『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(6月7日スタート、毎週日曜22:00〜／WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド、全6話 ※第1話無料放送・配信)のトークイベントが21日に都内で行われ、監督の中田秀夫氏、脚本の戸田山雅司氏、プロデューサーの廣瀬眞子氏が(WOWOW)、モノローグの多用、暗殺トリック、近未来設定に込めた狙いを語った。(左から)脚