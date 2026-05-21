女優・宮越虹海(28)が、18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】酔ってべろんべろん…背中越しにビンビン伝わってくる過激さ 自身のSNSにオフショットなどを掲載。「再びの撮り下ろしです」とアピールした。さらに「酔ってると◯いじゃう私がべろんべろんになり、ハメを外しながら撮影しました」とかなり無防備だった現場を振り返った。同誌では一部袋とじで登場しているとあって「こ