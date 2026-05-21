フリーアナウンサーの神田愛花が18日、フジテレビ系ゲームバラエティー番組「真剣遊戯！THE バトルSHOW」に出演。夫でお笑いコンビのバナナマン・日村勇紀との仲を妨害していた人物を明かした。 神田アナは番組終盤の「未公開トーク集」の企画内で共演していたお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明に対し、「小木さんは本当に嫌な人で 」と告白。その理由について「私…が夫とお付き合いしてること