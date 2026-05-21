21日の衆議院憲法審査会では、緊急事態条項の条文イメージ案について討議が行われ、自民党の新藤義孝議員は国会が開けず法律が作れなくなった場合、代わりに内閣が制定する「緊急政令」や、財政支出機能を代替する「緊急財政処分」の必要性を訴えた。これに対し野党からは反対論や慎重論が相次ぎ、共産党の畑野君枝議員は「太平洋戦争を遂行する体制を作るために用いられたのが緊急勅令などの緊急事態条項」と反発した。【映像】
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