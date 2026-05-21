浪曲師の京山幸枝若さん（72）が20日、令和8年春の叙勲『旭日小綬章』受章記念記者会見に登場。受章した心境や、浪曲について話しました。会見に登場した京山さんは「こんなうれしいことはございません。2年前に、浪曲語りというのが重要無形文化財になりまして、私がその保持者ということで2年前にも驚きましたが、本日も本当に自分自身で驚いております。これをきっかけにひとつ浪曲が繁栄していってくれたらいいのになと思って