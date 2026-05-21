「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）広島の前川誠太内野手が代打で今季初適時打を放った。お立ち台にも上がり、「結果が出せていない中で１本打って、すごいうれしかったです」と声を弾ませた。２−１の２死三塁から代打で登場。相手先発・東に追い込まれながら、最後は低めに沈んでいくチェンジアップに食らいついて、左前に落とす適時打とした。一塁上では雄たけびをあげて気合を表現。「勝手に出ました」