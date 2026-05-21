プロボクシング世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２１日、自身のインスタグラムを更新。左眼窩（か）底骨折の回復手術を受けた病院を退院したことを報告した。中谷はサングラスをかけ、ちょうネクタイを締めた正装の写真とともに「術後の経過も順調で無事に退院させていただきました！焦らずに回復に専念していきます。感謝！感謝！」と投稿した。中谷は今月２日、東京ドームで世界４団体スーパーバンタム級