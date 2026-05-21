バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ千葉大会が21日、千葉ポートアリーナで行われた。石川真佑主将、佐藤淑乃らが出場した白組が、和田由紀子、関菜々巳らの赤組を4―0（25―20、25―22、25―21、26―24）で下した。18日の東京大会と合わせて紅白戦2試合を消化。就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督は「良かった部分、悪かった部分が見られた。（2戦で）29人をテストしてリアルな状況で判断できたので良かった」