元DeNAのトレバー・バウアー投手（35）が20日（日本時間21日）、米アリゾナ州で車を運転中に事故に巻き込まれたと米メディア「TMZSPORTS」が伝えた。 警察に現場検証の生々しい写真とともに掲載された記事では、バウアーが黒のマクラーレンを運転中に横からぶつけられ、乗っていた車は大きく破損したという。バウアーにケガはなかった。記事の中でバウアーの証言として「私が制限速度内で走っているところ横からぶつけられ
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