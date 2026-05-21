アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却をめぐり、頼清徳総統と直接対話を行う考えを示したことについて、中国外務省は「断固反対する」と反発しました。中国外務省郭嘉昆 報道官「中国は、米国が台湾と公式な往来を行うことに断固反対し、米国が台湾に武器を売却することに断固反対する」中国外務省の報道官は直接対話に反対する考えを示しました。1979年に断交して以来、アメリカ大統領と台湾の総統が公に対話をした