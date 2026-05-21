ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は5文字。同じ文字が2つ含まれているので、組み合わせを工夫するのがポイントです。1分以内を目標に、頭の体操として楽しんでみましょう！問題：「り ど わ り た」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。り ど わ り たヒント：最後の文字は「り」答えを見る↓↓↓↓↓正解：わたりどり正解は「わたりどり」でした。▼解説「渡り鳥」とは、