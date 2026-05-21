パリで開かれた全仏テニスの組み合わせ抽選会。スクリーンは大坂なおみ＝21日（共同）【パリ共同】テニスの四大大会第2戦、全仏オープン（24日開幕・パリ）のシングルスの組み合わせが21日に発表され、女子は元世界ランキング1位で第16シードの大坂なおみ（フリー）が1回戦で世界ランク46位のラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と対戦する。世界110位の内島萌夏（安藤証券）は予選勝者と顔を合わせる。前回優勝のコリ・ガウフ（米