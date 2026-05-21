21日の衆議院憲法審査会では、緊急事態条項の条文イメージ案について討議が行われ、自民党の新藤義孝議員は国会が開けず法律が作れなくなった場合、代わりに内閣が制定する「緊急政令」や、財政支出機能を代替する「緊急財政処分」の必要性を訴えた。これに対し野党からは反対論や慎重論が相次ぎ、国民民主党の玉木雄一郎代表は「時計の針を巻き戻し、憲法改正議論が停滞する」と懸念を示した。【映像】 「国会開けない時は閣議