5月21日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。「ちいさながんばりき」のコーナーでリスナーからの毎日１０枚スマホの写真を整理しているというメールから自身の写真フォルダを振り返った。 -「自分で撮った記憶ないから笑っちゃ