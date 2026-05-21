20th Century 20th Centuryが21日、6月5日よりスタートする「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」の開催を記念し、毎週異なるテーマのもと、これまでのライブ映像作品の中から選りすぐりのパフォーマンス映像を20th Century公式YouTubeチャンネルで公開。【動画】20th Century / Shelter (Live Tour 2023ver.)記念すべき第1週目のテーマは「踊る人」。「20th Century Live tour 2023 〜僕たち20th Cen