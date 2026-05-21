ドル円のピボットは１５９．０４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:48現在） ドル円 現値159.12高値159.19安値158.81 159.65ハイブレイク 159.42抵抗2 159.27抵抗1 159.04ピボット 158.89支持1 158.66支持2 158.51ローブレイク ユーロ円 現値184.65高値184.94安値184.41 185.45ハイブレイク 185.20抵抗2 184.92抵抗1 184.67ピボット 184.39支持1