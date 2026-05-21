きょうの為替市場、ドルの買い戻しが優勢となっており、ドル円は１５９円台で推移。前日にトランプ大統領が「米国とイランの協議が最終段階にある」と述べたことで、前日の為替市場はドルの戻り売りが優勢となり、ドル円も１５８．６０円近辺まで一時下落していた。しかし、それ以上は下押す動きもなく１６０円を視野に入れた展開は継続している。 本日は原油価格と米国債利回りが反転。イラン最高指導者が「濃縮ウランを国