日本時間２２時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45 予想53.8前回54.5（製造業PMI・速報値) 予想51.1前回51.0（非製造業PMI・速報値) 予想51.6前回51.7（コンポジットPMI・速報値)