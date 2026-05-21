ラ・ラグーナ大学（ULL）とカナリア天体物理研究所（IAC）のCarlos del Burgoさんを筆頭とする国際的な研究チームは、誕生から間もない若い恒星「HD 114082」を周回する2つの太陽系外惑星の性質を明らかにする研究成果を発表しました。研究チームによると、これらは「トランジット法」（※）を利用した観測によって発見された惑星のうち、若い恒星を周回するものとしては最も長い公転周期を持っているといいます。研究チームの成果