ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、名バラード「大きな玉ねぎの下で」をめぐる秘話を披露した。爆風スランプといえば、代表曲は88年リリースの「Runner」。ひたむきさが表現された歌詞と、疾走感あふれるメロディーで大人気を博し、同年のNHK紅白歌合戦に初出場した。対照的に、悲哀漂うバラードとして人々の心をつ