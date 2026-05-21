歌手のLiSAさんが、愛知・名古屋市でアリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜」の最終公演を行い、8月7日に公開されるミニオンズシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹き替え版に出演することを発表しました。アリーナツアーの最終公演は、『紅蓮華』や『ADAMAS』、『Catch the Moment』、『Merry Hurry Berry』、『HADASHi NO STEP』など全23曲が披露されました。そして、ライブ終盤アンコールで『小豆あらい f