国際サッカー連盟(FIFA)は21日、スイス・チューリッヒでU-17女子ワールドカップの組み合わせ抽選会を行った。U-17日本女子代表(リトルなでしこ)はD組になり、フランス、アフリカ枠3、ベネズエラと対戦する。アフリカは現在予選中で、開催国モロッコ以外の4枠は今後決定する。同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でモロッコが開催国となる。今年は10月17日から11月7日にかけて行われる。24か国参加で、グルー