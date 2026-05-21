ABEMAは、ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる合同リアルイベント『ねぽっくす！ ～ねぽらぼ×秘密結社holoX～』を、2026年9月26日・27日の2日間にわたり有明アリーナで開催することを発表した。 （関連：【画像あり】ねぽらぼと秘密結社holoXの8名のコメントとグッズラインナップ） 本イベントは、VTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」に所属する人気ユニット・ホロライブ5期