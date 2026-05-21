微笑んでいても、返した言葉はかなり強め。ヘッズアップ終盤、廣井佑果子が見せた切り返しに、相手も思わず押され気味になった。【映像】「ナメないで」先輩ポーカー美女の一言でピリッ美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。残り2人となった終盤戦で、廣井がカンナの仕掛けに鋭く反応する場面があった。全6名で開始した予選