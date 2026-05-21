◇セ・リーグDeNA1―3広島（2026年5月21日マツダ）DeNAの度会隆輝が初回1死で遊撃への内野安打。プロ3年目で通算174安打とし、ヤクルトでプレーしていた父・博文さんを上回った。「ずっと憧れの存在。すごくうれしい。もっともっと頑張っている姿を見せられるようにやりたい」博文さんは八千代松陰から中央学院大を経て93年ドラフト3位でヤクルトに入団。08年限りで現役を引退し、コーチやスカウト、球団広報などを務