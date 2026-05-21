バレーボール女子元日本代表主将の古賀紗理那さん（３０）が２１日に３０歳の誕生日を迎えたことを報告した。今季のＳＶリーグを制した夫の西田有志との２ショットなどとともに「元気に健康に３０歳を迎えることができました。前日に夫と大喧嘩してどうなることやらと思っていましたが無事に当日までに仲直りすることができましたｗ」と明かし「ある人にお話を聞いている時に『謙虚とは私なんか全然ですよと言うことではなく自