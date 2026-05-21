21日の衆議院憲法審査会では、緊急事態条項の条文イメージ案について討議が行われた。【映像】 緊急事態条項の実例としてウクライナに言及（実際の様子）自民党の新藤義孝議員は、緊急事態の場合の議員任期の延長に加えて、「緊急政令」の必要性を訴えた。「緊急政令」は、国会が開けず法律が作れなくなった場合、代わりに内閣が制定するもの。新藤議員は「物理的に参集することが難しく国会がどうしても開けないようなさら