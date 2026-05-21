【拡張パック「進撃パラドックス」】 5月28日10時 実装 ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下、ポケポケ）」において、新テーマ拡張パック「進撃パラドックス」を5月28日10時に実装する。 【【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「進撃パラドックス」】 「進撃パラドックス」は、「ポケットモンスター スカ