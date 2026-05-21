【ミスタードーナツ】で4月27日より販売がスタートしたのは、外側と中の異なる食感が特徴的な新作ドーナツ。商品の印象的なネーミングもあり、SNSでは発売前から注目している人も多かったよう。そこで今回は、今話題の「パケ可愛ドーナツ」を紹介します。 開発のヒントは台湾ドーナツ！ 「新感覚エアリードーナツ」と題して、新しく発売された「サクぽふん」。商