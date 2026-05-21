◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、プロ２年目の１９歳・加藤麗奈（ヤマエグループＨＤ）が４バーディー、２ボギーで２アンダーの７０で回り、首位と２打差の１２位と好スタートを切った。雨と風が舞う中、加藤がスコアを伸ばした。前半の２番で２メートルに寄せ、４番は４メートルを沈め、７番は１メートルのベタピ