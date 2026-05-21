共産党の山添拓参院議員が 20 日に X（旧Twitter）を更新。食品大手カルビーがポテトチップのパッケージを白黒にすると発表したことをめぐる報道で高市政権を批判した。 中東情勢により供給が不安定になったナフサを原料とするインク。カルビーは安定供給を優先するため、ポテトチップなどのパッケージを5月下旬から白黒2色にする。 ナフサについて「必要量ある」と説明している政府は、12日にカルビ&