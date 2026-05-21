ABEMA（アベマ）は21日、ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる合同リアルイベント『ねぽっくす！ 〜ねぽらぼ×秘密結社holoX〜』を、9月26日、27日の2日間にわたり有明アリーナにて開催することを発表した。【画像】ホロライブ5期生（ねぽらぼ）×秘密結社holoXの販売グッズ同イベントは、日本最大級のVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」に所属する人気ユニット・ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と、