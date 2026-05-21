◇セ・リーグDeNA1―3広島（2026年5月21日マツダ）DeNAのエース・東克樹は8回103球をなげて10安打を浴びながら3失点（自責2）。粘りの投球をみせるも援護にも恵まれず完投負け。今季3敗目を喫したが「僕らしい投球。走者を出しながらも試合をつくることはできたと思う」と前向きに話した。長いシーズンを見据えて中8日を空けて上がった先発マウンド。103球は今季最多で、同時に無四球で投げ抜き「中継ぎが休む機会をつ