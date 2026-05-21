女性は、生理前になると「吹き出物ができる」「何だかイライラする」「涙が出やすくなる」など、心や体に変化を感じるようになります。この変化に大きく関わっているのが女性ホルモンです。女性ホルモンには、エストロゲン（卵胞ホルモン）とプロゲステロン（黄体ホルモン）の2種類があり、どちらも卵巣から分泌されています。そして、この卵巣に「女性ホルモンを出して」と命令しているのが視床下部と呼ばれる脳の組織です。視床