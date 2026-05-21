群馬県宣伝部長として活躍する人気マスコットキャラクター・ぐんまちゃんの新楽曲『ぐんまちゃんバ！』のフルバージョンが、21日に配信スタート。楽曲をサンバ調にした理由や反響など、群馬県の担当者を取材しました。■ぐんまちゃんの新楽曲『ぐんまちゃんバ！』キャッチーなメロディーが耳から離れない、ぐんまちゃんの新曲『ぐんまちゃんバ！』。楽曲の歌唱は櫻坂46のメンバーで、群馬県出身の石森璃花さん（24）が担当していま