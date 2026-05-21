俳優の黒川想矢さん（16）が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』プレミアイベント舞台挨拶に登場。主演の舘ひろしさん（76）との映画初共演に喜びを語りました。映画『免許返納!?』（6月19日（金）全国公開配給：東映）は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。黒川さんは、南条との出会いで人生が変わっていく少年・来宮亮を演じます。■黒川想矢「ずっと夢だった」舘ひろしと共演舘