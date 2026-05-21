バンダイスピリッツは、『ウルトラマンネクサス』より「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。太古より全宇宙の平和を守り続ける伝説の存在、「ウルトラマンノア」がS.H.Figuartsに登場。円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。さまざまなポーズを取らせても破綻し