◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）粘り強く、相手の勢いを食い止めた。５回無死一、二塁のピンチでヤクルト・山野は冷静だった。「点を与えないようにいろいろ考えて投げました」。スライダー、フォーク、ワンシームと持てる球種を駆使してピンチを脱出。７回まで被安打７も１失点でまとめてリーグ単独トップの６勝目。巨人の連勝も７で止めた。「野手、中継ぎの皆さんのおかげなので感謝しています」と