◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）ヤクルトの守護神・キハダがまた記録を打ち立てた。２点リードの９回から登板。先頭の佐々木に四球を与え１死後、代打・大城に右前打を許して一、二塁のピンチを招いたが、１５０キロ超の速球で押しまくって後続を打ち取り、リーグ単独トップの１４セーブ目を記録。「試合に集中することだけに自分の全フォーカスを置いてたので、試合をゼロで終わらせる、それだけを考