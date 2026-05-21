中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月21日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は21日の記者会見で、中国による米国農産物購入に関する質問に答え、中米双方は双方向の農産物貿易に有利な条件を整え、農産物分野の貿易協力を回復、拡大していくべきだと表明した。何氏はまた次のように述べた。農産物貿易は中米経済・貿易協力の重要な構成要素である。最近の経済・貿易協議を経て、中米は一部の農産物