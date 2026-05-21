１６日、ミキエラン・ジェラートミュージアムで写真を撮る来館者。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽5月21日】中国遼寧省瀋陽市大東区には「ミキエラン・ジェラートミュージアム」という名のアイスクリーム博物館がある。敷地面積は約6千平方メートルに及び、非常に古い時代のアイスクリーム製造機から、アイスクリーム作り体験まで、館内の随所に工夫が凝らされている。楽しさと学びを兼ね備えた博物館は、観光客