手のひらに乗る、かわいいサイズのお皿「豆皿」。飲食店では「豆皿定食」の人気が拡大中。外国人観光客からも熱視線が注がれています。一体、なぜなのでしょうか？【写真で見る】食卓が華やかに 色とりどりの豆皿食卓がぱっと明るくなる“豆皿” 海外の方にも人気！5月21日から上野恩賜公園で始まっている約50万点の陶器が買えるイベント「佐賀の物産と全国大陶器市」。大小さまざまな陶器が並ぶなか、お目当ては…豆皿好きの