ことし2月に行われた衆議院選挙の“一票の格差”が、憲法に違反するか争われた裁判で、東京高裁は21日、憲法に違反しない＝「合憲」と判断しました。“一票の格差”が最大で2.1倍だった2月の衆議院選挙をめぐっては、投票価値の平等を保障した憲法に違反するとして、2つの弁護士グループが選挙の無効を求めて全国の高裁と高裁支部に合わせて16件の裁判を起こしています。このうち、東京や埼玉など1都10県の小選挙区を対象とした裁